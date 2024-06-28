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Движение по крупному проспекту ограничат в Алматы из-за замены 57-летнего трубопровода

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Дорожный знак
Дорожные работы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы ограничат движение по проспекту Суюнбая для замены трубопровода, введенного в эксплуатацию с 1967 года, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

По информации ТОО, с 1 июля по 31 августа 2024 года в Турксибском районе Алматы будет ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419.

"Движение по названной улице будет перекрыто по восточной стороне. По западной стороне будет организовано двустороннее движение для автотранспорта.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 506 метров, введённого в эксплуатацию с 1967 года, проходящего под проезжей частью", - сказано в сообщении.

В ТОО попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

Схема движения по проспекту в Алматы
Схема движения: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Сегодня мы сообщали о том, что в Алматы ограничат движение по улице Байкадамова до середины сентября. Это связано с заменой трубопровода.

Ранее сообщалось, что в связи с заменой трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1976 году, в Алматы ограничат движение по улице Ходжанова - от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова. Ограничения будут также действовать с 27 июня по 15 сентября.

Также сообщалось, что в Медеуском районе Алматы на четыре дня ограничат движение по улице Хаджимукана - будет проводиться ремонт асфальтобетонного покрытия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125860-dvizhenie-po-krupnomu-prospektu-ogranichat-v-almaty-iz-za-zameny-57-letnego-truboprovoda/

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