Движение на участке улицы в Алматы ограничат на два месяца

В Медеуском районе Алматы будет закрыто движение для транспорта на участке по улице Курмангазы - там будут проводить ремонт трубопровода, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматинские теплосети".

С 17 июня по 17 августа в Медеуском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Курмангазы от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова.

Движение от проспекта Достык до улицы Зенкова будет закрыто в обе стороны.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 305 метров, введенного в эксплуатацию с 1986 года, проходящего под проезжей частью названного уличного сегмента.

За последние 5 лет на данном участке было устранено порядка 10 повреждений.

Данный участок трубопровода обеспечивает теплом и горячей водой 5 многоквартирных жилых домов и 4 прочих объекта. Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена.

Напомним, что в Алматы с 12 июня по 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Байкадамова от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина, а также по улице Радостовца от улицы Байкадамова до улицы Журавлева. Здесь также проводится плановая реконструкция трубопровода.

При этом с 8 июня по 15 сентября закрыто движение по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысуская до улицы Тянь-Шаньская.

Еще из-за ремонта 48-летнего трубопровода в Алматы частично перекрыли движение для транспорта на участке по улице Дунаевского. Планируется, что ограничения будут действовать до 15 сентября.