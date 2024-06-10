Участок улицы частично закроют на три месяца из-за ремонта 48-летнего трубопровода в Алматы
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В Алматы частично перекроют движение для транспорта на участке по улице Дунаевского из-за ремонта трубопровода, которому 48 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматинские теплосети".
В Алматы заменят 1240 метров трубопровода, эксплуатируемого с 1976 года, проходящего по улице Дунаевского.
С 11 июня по 15 сентября в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по северной стороне улицы Дунаевского от улицы Жарокова в западном направлении.
Движение будет закрыто только в западном направлении.
Временные ограничения вводят для безопасности проведения плановых работ на данном участке.
Трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 153 многоквартирных жилых дома, 7 частных домов, 5 детских садов, 4 школы, 2 объекта здравоохранения и 15 прочих объектов. Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена.
Напомним, также в Алматы с 8 июня по 15 сентября будет закрыто движение для автотранспорта по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысуская до улицы Тянь-Шаньская. Движение будет закрыто в обе стороны.
А с 5 по 12 июня в городе проходит чемпионат Азии по велоспорту. Из-за проведения соревнований скорректировано движение по некоторым дорогам города.
Еще для алматинцев планируют ввести абонементы на платную парковку.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114931-uchastok-ulicy-chastichno-zakroyut-na-tri-mesyaca-iz-za-remonta-48-letnego-truboprovoda-v-almaty/