Движение еще по одной улице в Алматы перекроют до середины сентября

С завтрашнего дня и до середины сентября в Алматы перекроют движение по одному из участков на улице Спасской, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

"С 20 июня по 15 сентября 2024 года в Турксибском районе города Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Спасской от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского", – говорится в сообщении.

Движение на указанном участке закроют в обе стороны.

Как объяснили представители ТОО "Алматинские тепловые сети", временные ограничения вводят для безопасности при проведения плановой реконструкции трубопровода общей протяженностью 1804,6 метра. Он был введен в эксплуатацию с 1983 года и проходит под проезжей частью названного уличного сегмента.

"Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 22 многоквартирных жилых дома, 1 детский сад и 1 объект образования. Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена", – добавили специалисты.

Горожан попросили с пониманием отнестись ко временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

При этом напомним, что с 12 июня по 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Байкадамова от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина, а также по улице Радостовца от улицы Байкадамова до улицы Журавлева. Здесь также проводится плановая реконструкция трубопровода.

Кроме того, с 8 июня по 15 сентября закрыто движение по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысуская до улицы Тянь-Шаньская.

Еще из-за ремонта 48-летнего трубопровода в Алматы частично перекрыли движение для транспорта на участке по улице Дунаевского. Планируется, что ограничения будут действовать до 15 сентября.

А с 17 июня по 17 августа в Медеуском районе Алматы закрыто движение для автотранспорта по улице Курмангазы от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова.