Участок улицы в "верхней" части Алматы перекроют до середины сентября

В Алматы ограничат движение по улице Байкадамова до середины сентября. Это связано с заменой трубопровода, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"С 29 июня по 15 сентября в Бостандыкском районе Алматы будет ограничено движение для автотранспорта по улице Байкадамова - от проспекта Гагарина до улицы Жарокова.

Движение будет закрыто в восточном направлении от проспекта Гагарина в сторону улицы Жарокова", — говорится в сообщении городского акимата.

Здесь же пояснили, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на одном из участков реконструкции трубопровода общей протяженностью 1220 метров. Сам трубопровод, по данным акимата, введен в эксплуатацию с 1984 года и проходит под проезжей частью улиц.

Сообщается, что трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 97 многоквартирных жилых домов, 12 частных домов, 4 детских сада, 2 объекта здравоохранения и 27 прочих объектов.

Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена.

Схема ограничения движения по улице Байкадамова в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее сообщалось, что в связи с заменой трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1976 году, в Алматы ограничат движение по улице Ходжанова - от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова. Ограничения будут также действовать с 27 июня по 15 сентября.

В Медеуском районе Алматы на четыре дня ограничат движение по улице Хаджимукана — будет проводиться ремонт асфальтобетонного покрытия.

Недавно в акимате Алматы также сообщили, что движение на развязке Саина - Монке би откроют уже в конце июля. Ожидается, что это снизит транспортную нагрузку с улицы Момышулы.

Напомним также, что с 20 июня по 15 сентября в Турксибском районе закрыли движение для автотранспорта по улице Спасской от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского.