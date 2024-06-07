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До середины сентября ограничат движение по одной из улиц Алматы

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Дорожный знак стоит на дороге
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы из-за реконструкции трубопровода до середины сентября ограничат движение на участке по улице Жургенова, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Almaty Joly.

Как сообщает Telegram-канал акимата, ссылаясь на ТОО "Алматинские тепловые сети", с 8 июня по 15 сентября будет закрыто движение для автотранспорта по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысуская до улицы Тянь-Шаньская.

Движение будет закрыто в обе стороны.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода протяженностью 695 метров, введенного в эксплуатацию в 1988 году, проходящего под проезжей частью названного уличного сегмента", - пояснили в компании.

Отмечается, что этот трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 18 многоквартирных жилых домов, 61 частный дом, 1 детский сад, 1 школу и 13 прочих объектов. Подача горячего водоснабжения на период проведения реконструкции будет сохранена.

Алматинцев и гостей южной столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда этого участка.

Ранее сообщалось, что в Алматы изменят схему движения на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова - ограничения связаны с началом строительства развязки.

Помимо этого, в южной столице с 5 по 12 июня проходит чемпионат Азии по велоспорту. Из-за этого в городе скорректируют движение по некоторым дорогам. Подробнее об этом можно почитать здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2113737-do-serediny-sentyabrya-ogranichat-dvizhenie-po-odnoy-iz-ulic-almaty/

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