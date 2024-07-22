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Участок одной из улиц в Алматы временно закроют из-за ремонта

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Дорожный знак
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы на два дня перекроют участок улицы Карасай батыра - там будут проводить средний ремонт дорожного полотна. Движение на участке будет перекрыто, передает NUR.KZ со ссылкой на Almaty Joly.

В Алматы проведут средний ремонт на участке улицы Карасай баты от улиц Шарипова до Муканова, сообщается в Telegram-канале Almaty Joly.

В связи с этим с 09:00 23 июля до 10:00 25 июля движение на этом участке будет перекрыто. Там же будут установлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Схема
Схема. Фото: t.me/AlmatyJoly

Напомним, в Алматы до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова, а с 3 июля по 15 сентября - от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.

До 31 августа в Турксибском районе ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419.

До 15 сентября в Бостандыкском районе Алматы перекрыли движение для автотранспорта по улице Байкадамова - от проспекта Гагарина до улицы Жарокова.

При этом до 15 сентября в Турксибском районе закрыли движение для автотранспорта по улице Спасской от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского.

С 12 июня по 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Байкадамова от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина, а также по улице Радостовца от улицы Байкадамова до улицы Журавлева. Здесь также проводится плановая реконструкция трубопровода.

Кроме того, до 15 сентября закрыто движение по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысуская до улицы Тянь-Шаньская.

Еще из-за ремонта 48-летнего трубопровода в Алматы частично перекрыли движение для транспорта на участке по улице Дунаевского. Планируется, что ограничения действуют до 15 сентября.

В до 17 августа в Медеуском районе Алматы закрыто движение для автотранспорта по улице Курмангазы от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова.

Между тем, в связи с прокладкой инженерных распределительных сетей водоснабжения и водоотведения участок дороги в 900 метров по ул. Кожабекова от границ города до ул. Ф. Онгарсыновой закрыт до 17 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2137779-uchastok-odnoy-iz-ulic-v-almaty-vremenno-zakroyut-iz-za-remonta/

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