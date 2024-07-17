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Глава Минтранса проехал по самой проблемной в Казахстане дороге

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Ремонт дороги
Автодорога "Актобе-Хромтау-Карабутак". Скрин с видео: t.me/kolikpress

Глава Минтранспорта посетил Актюбинскую область и проехал по одной из самых проблемных дорог страны - "Актобе-Хромтау-Карабутак", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Реконструкция автодороги, как сообщает пресс-служба Министерства транспорта в Telegram-канале, начнется уже в 2025 году.

"Дорога является одной из самых неудовлетворительных в нашей стране. На одном участке уже приступили к реконструкции. Это 30-километровый отрезок между Актобе и Хромтау. В целом, пока не развернем работы по реконструкции на всем протяжении дороги текущим ремонтом, охватим самые разрушенные 66 километров. Из них на 36 километрах работы уже завершили",- сообщил министр Марат Карабаев.

Сообщается, что некоторые участки уже восстановлены:

  • между городом Актобе и селом Акжар;
  • поселком Просторный и городом Хромтау;
  • поселками Кудыксай и Богетсай;
  • от поселка Богетсай до поселка Карлау.

Напомним, в сентябре прошлого года в своем послании народу Касым-Жомарт Токаев назвал проблему дорог в Казахстане "родовой болезнью" и поручил наказать компании-подрядчиков.

Тогда же президент заявил о необходимости воссоздания Министерства транспорта. На следующий день стало известно, что экс-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев возглавил новое министерство.

Глава нового ведомства к концу сентября прошлого года назвал регионы-лидеры и аутсайдеры по состоянию автодорог. Лидерами по дорогам удовлетворительного состояния стали Жамбылская, Мангистауская и Павлодарская области. Аутсайдерами названы Западно-Казахстанская, Атырауская и Актюбинская области.

В марте мы писали, что несколько дорожно-строительных организаций в Астане за свой счет будут переделывать некачественные дороги. После обследования работ выявлены дефекты.

От плохих дорог страдают не только астанчане, но и алматинцы. Так, летом прошлого года во время брифинга журналист задал вопрос акиму Алматы о том, почему выделяются "баснословные суммы на ремонт дорог, а вместо дорог на окраинах ремонтируют хорошие в городе". Тогда Ерболат Досаев отметил, что акцент делается на тех участках города, где не было дорог или они находятся в плохом состоянии.

В мае Токаев вновь озвучил проблему коррупции в сфере строительства дорог, назвав ситуацию с качеством дорог в Казахстане тяжелейшей. Тогда же он заявил о необходимости объективного мониторинга состояния автодорог по всей стране.

В Министерстве транспорта ранее назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2135589-glava-mintransporta-proehal-po-samoy-problemnoy-v-kazahstane-doroge/

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