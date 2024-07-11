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"Президентский прием": семье путешественников из Франции помогли в Казахстане

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Путешественники из Франции в ВКО
Путешественники из Франции и сотрудница полиции. Фото: t.me/POLICE_of_KZ/

В Восточно-Казахстанской области стражи порядка помогли семье путешественников из Франции, которая направлялась в своем автодоме в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации новостного Telegram-канала ведомства, французский путешественник Никола Рабаскино вместе с супругой и двумя дочерями путешествует в автодоме по дорогам Европы и Азии.

Исследовав территорию России, сейчас семья держит путь до Алматы через Восточный Казахстан.

Мужчина обратился к патрульным полицейским в Тарбагатайском районе ВКО с просьбой переночевать возле отдела полиции в своем автодоме. 

"Правоохранители, конечно же, согласились. Кроме того, проявив казахстанское гостеприимство, пригласили иностранных гостей на ужин", - отметили в МВД.

Стражи порядка также отметили, что нарушений миграционного законодательства со стороны французских туристов не выявлено, все их документы в полном соответствии.

"Президентский прием на Востоке Казахстана. В сопровождении полиции никакой опасности. Они даже пригласили нас на ужин и ланч", - рассказал у себя в блоге Никола.

Путешественник из Франции поблагодарил ДП ВКО
Блог путешественника. Скриншот: instagram.com/lesvosgpattmobiles/

Путешественник из Франции поблагодарил полицейских
Блог путешественника. Скриншот: instagram.com/lesvosgpattmobiles/

В июне в области Абай у 15-летнего мальчика начался эпилептический приступ прямо посреди улицы. Полицейский, заметив ребенка, теряющего сознание, подбежал к нему и помог освободить дыхательные пути. Прохожие вызвали медиков.

А в Костанае чудом спасли водителя, у которого прямо на дороге случился приступ. Стражам порядка пришлось выбить окно его автомобиля, чтобы извлечь мужчину из машины и передать сотрудникам медицинской службы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2132571-prezidentskiy-priem-seme-puteshestvennikov-iz-francii-pomogli-v-kazahstane/

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