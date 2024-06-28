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"Мы пригласили, он приехал": визит Павла Дурова в Астану прокомментировал глава Минцифры

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Павел Дуров в Астане
Павел Дуров в Астане. Кадр из видео: instagram/m_shaken/

Глава Минцифры сегодня высказался о приезде Павла Дурова в Астану. Основателя мессенджера Telegram заметили в столице Казахстана вчера, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев прокомментировал журналистам вчерашний приезд Павла Дурова в Астану.

"Мы пригласили, он приехал. Думаю, он пробудет здесь дня три. Павел Дуров уже посмотрел Astana Hub, планируем показать ему Минцифры, МФЦА и другие организации... Мы ведь хотим показать гостю нашу технологичность, дать понять, что мы хорошо в этом плане продвинулись.

У нас есть продукты, которые можно выводить на экспорт. Мы уделяем много внимания человеческому капиталу, образованию. Думаю, нам есть что показать. Сейчас мы обмениваемся мнениями. Думаю, он тоже может что-то взять у нас, изучить тренды", - рассказал министр.

Напомним, 18 июня министр Мадиев рассказал, что передал Павлу Дурову приглашение посетить Казахстан. Перед этим предприниматель побывал в соседнем Кыргызстане. По словам главы Минцифры, им есть, что обсудить.

Вчера Дуров прилетел в Астану - его визит официально не афишировался. Позже в этот же день его засняли едущим по эскалатору в международном технопарке IT-стартапов "Astana Hub".

Добавим, по информации РБК, Павел Дуров родился 10 октября 1984 года в семье преподавателей. Отец - Валерий Семенович - доктор филологических наук, заведовал кафедрой классической филологии филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (с 1992 по 2013 год). Мать - Альбина Александровна - преподавала в том же университете.

Является одним из основателей соцсети "ВКонтакте". Сайт был запущен в день его рождения - 10 октября 2006 года. В апреле 2014 года Дуров ушел с поста гендиректора и уехал из страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2125578-nam-est-chto-pokazat-vizit-pavla-durova-v-astanu-prokommentiroval-glava-mincifry/

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