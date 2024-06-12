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Процедура обращения за визой США изменилась для казахстанцев

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Бланки документов
Бланки документов на подачу визы: Freepik

С 10 июня посольство США в Астане и генконсульство США в Алматы перешли к новому поставщику визовых услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на посольство США в РК.

Как сообщается на сайте посольства, получить доступ к новой системе записи на собеседование можно на этом портале.

"Все заявители на визу должны использовать этот веб-сайт, начиная с 10 июня, для получения визовой информации, оплаты всех необходимых сборов за неиммиграционную визу, записи на собеседование и получения курьерских услуг по доставке документов", - говорится в сообщении дипмиссии.

В новой системе записи на собеседование, заявители, имеющие право на получение визы без прохождения собеседования, смогут подать документы на визу в Консульский отдел в Астане или Алматы через курьерскую службу и забрать свои документы после вынесения решения в назначенных пунктах получения.

Консульский сбор при этом остался прежним.

"Внедрение этой новой системы является частью усилий Государственного департамента США по постоянному улучшению услуг для наших заявителей на получение визы", - пояснили в ведомстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2115858-procedura-obrashcheniya-za-vizoy-ssha-izmenilas-dlya-kazahstancev/

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