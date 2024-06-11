Казахстан собирается ввести безвиз еще с одной страной

Правительства Казахстана и Марокко рассматривают соглашение о взаимном освобождении граждан от визовых требований. Документ опубликован на портале "Открытых НПА", передает NUR.KZ.

Министерство иностранных дел Казахстана вынесло на публичное обсуждение проект постановления о подписании соглашения между правительствами Республики Казахстан и Королевства Марокко об освобождении от визовых требований владельцев национальных/общегражданских паспортов.

Согласно прилагающемуся документу, граждане государства одной из сторон освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на основании действительных национальных/общегражданских паспортов, при условии, что продолжительность каждого периода пребывания не должна превышать 30 календарных дней в течение периода 180 дней с даты их въезда.

"Граждане государства одной стороны должны въезжать и выезжать с территории государства другой стороны через пункты, открытые для путешествующих международным сообщением, и должны соблюдать законодательство государства другой стороны", – говорится в тексте соглашения.

Публичное обсуждение продлится до 25 июня.

Напомним, 25 мая вступил в силу безвиз между Казахстаном и Вьетнамом. А до этого стало известно, что подобное соглашение об отмене визовых требований готовят Казахстан и Лаосская Народно-Демократическая Республика.

Кроме того, в конце апреля Казахстан одобрил соглашение об отмене визового режима с Таиландом, а еще раньше – подписал соглашение о безвизовом режиме с САР Макао. Освобождение от визовых требований будет длиться до 14 дней.

Также ранее Казахстан планировал ввести взаимный безвизовый режим с Сейшельскими островами.

При этом в начале июня официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказывал, когда можно ожидать установления безвизового режима Казахстана с Кипром.