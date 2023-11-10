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30 лет независимости Казахстана

Безвизовый режим между Казахстаном и Китаем вступил в силу

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Флаги Казахстана и Китая
Флаги Казахстана и Китая. Иллюстративное фото: designer491/Getty Images

Сегодня, 10 ноября 2023 года, вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем - срок пребывания граждан на территории государств не должен превышать 30 дней, передает NUR.KZ.

Подробнее об этом рассказали в официальном Telegram-канале МИД РК.

Согласно статье 1 данного соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей.

При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней, нужно заранее оформить въездную визу соответствующей категории. Безвизовый режим не дает права на трудоустройство, учебу и миссионерскую деятельность.

Данное соглашение не распространяется на посещение территории специальных административных районов КНР Гонконг и Макао. Граждане Казахстана могут посещать Гонконг без виз на срок не превышающий 14 (четырнадцать) дней, для посещения Макао нужно оформить визу.

В МИД добавили, что казахстанцы могут посещать 34 страны без визы.

Безвизовый режим с Китаем

В начале апреля на портале "Открытые НПА" был опубликован проект постановления о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и Китаем. Согласно проекту документа, страны введут взаимный безвизовый режим на 30 дней.

Позже в казахстанском МИДе пояснили, что основной целью соглашения является повышение мобильности казахстанцев в зарубежных поездках, поддержание благоприятного инвестиционного климата, активизация деловых контактов и увеличение туристического потенциала страны.

Тогда же официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров развеял слухи о том, что граждане КНР смогут проживать в Казахстане неограниченное время.

В середине мая в рамках визита Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.

Позже в МИДе пояснили, что страны должны завершить внутригосударственные процедуры, прежде чем соглашение вступит в законную силу.

Отметим, что в августе текущего года правительство Казахстана утвердило соглашение между РК и КНР о взаимном освобождении от визовых требований. Тогда в МИД РК призвали не путать утверждение документа и его вступление в силу. Официальный представитель ведомства подчеркивал, что процедура вступления этого соглашения в силу описана в одной из его статей.

20 октября стала известна дата, когда начнет действовать соглашение Казахстана с Китаем о безвизовом режиме.

На днях в ходе рабочего визита в Шанхай премьер-министр Алихан Смаилов высказался о безвизовом режиме с Китаем. По его мнению, вводимый безвизовый режим существенно поспособствует стимулированию бизнес-контактов, упрощению торговли, увеличению взаимных инвестиций и развитию туризма между РК и КНР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2045056-bezvizovyy-rezhim-mezhdu-kazahstanom-i-kitaem-vstupil-v-silu/

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