Казахстан вводит безвиз с "азиатским Лас-Вегасом"

Казахстан и САР Макао подписали Соглашение о безвизовом режиме. Освобождение от визовых требований будет длиться до 14 дней, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Посол Казахстана в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев и Секретарь администрации и юстиции Специального административного района Макао Чонг Вен Чон подписали Соглашение между правительством Казахстана и правительством Специального административного района Макао КНР о взаимном освобождении от визовых требований со сроком до 14 дней.

Отмечается, что документ вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур.

"Данное Соглашение придаст дополнительный импульс развитию торгово-экономического, культурно-гуманитарного и туристического сотрудничества между двумя сторонами", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, посол Казахстана провел переговоры с главой администрации САР Макао Хо Ятсеном и комиссаром МИД КНР Лю Сянфа.

В ходе встреч стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Макао, а также вопросы взаимодействия в рамках текущего "Года туризма Казахстана в Китае".

Напомним, в апреле прошлого года на портале "Открытые НПА" был опубликован проект постановления о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и Китаем. Согласно проекту документа, страны введут взаимный безвизовый режим на 30 дней.

В середине мая прошлого года в рамках визита Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.

Позже стало известно, что безвизовый режим Казахстана и Китая начинает действовать с 10 ноября 2023 года.

Как пишет РИА Новости, Макао - это "островок Европы" на юге Китая. Специальный административный район Аомэн (Макао) занимает площадь в 28,6 квадратных километров. До 1999 Макао был владением Португалии, 20 декабря 1999 территория была возвращена Китаю.

Макао представляет своим посетителям уникальное китайско-португальское наследие: традиционные китайские храмы, своеобразную маканскую кухню. Но большая часть туристов приезжает сюда за развлечениями: играют в роскошных казино, посещают конные бега, автомобильные гонки и даже корриду.