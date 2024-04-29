Казахстанцы смогут въезжать без визы в еще одну страну

Граждане Казахстана смогут посещать без визы еще одну страну — Лаосскую Народно-Демократическую Республику. Соответствующее постановление принято правительством, передает NUR.KZ.

Принято постановление правительства РК от 24 апреля 2024 года "О подписании Соглашения между правительством РК и правительством Лаосской Народно-Демократической Республики об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов". Документ размещен на сайте ИПС "Әділет".

"Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Лаосской Народно-Демократической Республики об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов.

Уполномочить Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам Тумыша Каната Кобыландыулы подписать от имени Правительства Республики Казахстан Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Лаосской Народно-Демократической Республики об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов, разрешив вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера", — говорится в документе.

Отмечается, что постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что Казахстан подписал соглашение о безвизовом режиме с САР Макао. Освобождение от визовых требований будет длиться до 14 дней.

Также ранее Казахстан планировал ввести взаимный безвизовый режим с Сейшельскими островами.

Сообщалось также, что Таиланд откроет возможность безвизового въезда для граждан Казахстана на 30 дней.

В апреле прошлого года на портале "Открытые НПА" был опубликован проект постановления о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и Китаем. Согласно проекту документа, страны введут взаимный безвизовый режим на 30 дней.

В середине мая прошлого года в рамках визита Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.

Позже стало известно, что безвизовый режим Казахстана и Китая начинает действовать с 10 ноября 2023 года.

Ранее также сообщалось, какие страны безвизовые для Казахстана. В этом году казахстанцы могут посетить без визы Азербайджан, Албанию, Андорру, Аргентину, Армению, Барбадос, Беларусь, Бразилию, Гаити, Гонконг, Иран, Катар, Китай, Колумбию, Корею, Кыргызстан, Малайзию, Мальдивскую республику, Молдову, Монголию, Никарагуа, ОАЭ, Оман, Россию, Сент-Винсент и Гренадины, Сербию, Таджикистан, Таиланд, Турцию, Узбекистан, Украину, Филиппины и Эквадор.