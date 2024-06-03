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Когда казахстанцам ожидать безвизового режима с Кипром, ответили в МИД

Опубликовано:

Море на Кипре
Кипр. Иллюстративное фото: pixabay.com

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал, когда можно ожидать установления безвизового режима с Кипром, передает NUR.KZ.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров ответил на вопросы журналистов по поводу установления безвизового режима с Кипром.

"Мы пока только лишь обсуждали на этих переговорах. Я думаю, что в будущем мы этот вопрос обязательно продвинем. Как вы видите, у нас за последние пару лет несколько стран уже безвиз подписали. В безвизовом режиме такого нет, что мы начали сегодня, и через месяц у нас будет безвиз. Таких конкретных сроков не бывает", - заявил он.

По его словам, установление безвизового режима - очень непростое соглашение.

"Вы просто открываете двери для граждан другой страны без регистрации, без получения каких-либо разрешений, и без собеседования, то же самое наши граждане попадают в ту или иную страну. Естественно, в это вовлечены многие государственные органы, начиная с пограничной службы, заканчивая полицией, МИД, и другими миграционными органами. Поэтому такой вопрос требует тщательной подготовки", - резюмировал официальный представитель МИД РК.

Ранее стало известно, что граждане Казахстана смогут посещать без визы еще одну страну — Лаосскую Народно-Демократическую Республику. Также Казахстан подписал соглашение о безвизовом режиме с САР Макао. Освобождение от визовых требований будет длиться до 14 дней.

В апреле прошлого года на портале "Открытые НПА" был опубликован проект постановления о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и Китаем. Согласно проекту документа, страны введут взаимный безвизовый режим на 30 дней. В середине мая прошлого года в рамках визита Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано соглашение о взаимном освобождении от визовых требований. Безвизовый режим Казахстана и Китая начал действовать 10 ноября 2023 года.

Ранее мы сообщали, куда и на какой срок можно поехать казахстанцам. В специальном материале мы рассказали о безвизовых странах, чтобы казахстанцы могли спланировать путешествие за рубеж.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2111589-kogda-kazahstancam-ozhidat-bezvizovogo-rezhima-s-kiprom-otvetili-v-mid/

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