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Соглашение о безвизе между Казахстаном и Вьетнамом вступило в силу

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Люди, идущие перед зданиями
Вьетнам. Иллюстративное фото: pexels.com

С 25 мая вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Вьетнамом. Соответствующий документ был подписан в августе прошлого года, передает NUR.KZ.

С 25 мая 2024 года вступает в силу соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Вьетнамом.

"Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Социалистической Республики Вьетнам об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов, подписанное 21 августа 2023 года в городе Ханой, вступит в силу 25 мая 2024 года", - сообщал ранее официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Отметим, что граждане одной страны могут находиться в другой 30 календарных дней со дня въезда, а суммарно - 90 календарных дней в течение каждого периода в 6 месяцев.

Напомним, о безвизовом режиме между странами стало известно год назад - в мае 2023 года. Соответствующий документ был опубликован на обсуждение на портале "Открытые НПА".

В конце августа президент Касым-Жомарт Токаев посетил Вьетнам с официальным визитом. Там в числе прочих документов было подписано соглашение между правительствами двух стран об освобождении от визовых требований.

Еще подобное соглашение Казахстан готовит с Лаосом. В апреле безвиз наша страна подписала с САР Макао. Освобождение от визовых требований будет длиться до 14 дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2106807-soglashenie-o-bezvize-mezhdu-kazahstanom-i-vetnamom-vstupilo-v-silu/

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