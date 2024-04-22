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Казахстан одобрил соглашение об отмене визового режима с Таиландом

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Таиланд
Таиланд. Иллюстративное фото: pexels.com

Правительство РК одобрило соглашение об отмене визового режима между Казахстаном и Таиландом. Глава МИД Мурат Нуртлеу уполномочен подписать это соглашение, передает NUR.KZ со ссылкой на ИПС "Адилет".

Согласно тексту документа, который подписал премьер-министр Олжас Бектенов, правительство РК постановило одобрить проект соглашения между правительствами Казахстана и Таиланда об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов.

"Заместителю премьер-министра – министру иностранных дел РК Нуртлеу Мурату Абугалиевичу подписать от имени правительства РК Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Таиланд об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов, разрешив вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера", – говорится в постановлении.

Как указано в соглашении, граждане государства одной стороны, владельцы действительных проездных документов, срок действия которых должен быть не менее 6 месяцев, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней со дня въезда, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

При этом если эти граждане намерены пребывать на территории государства другой стороны более 30 календарных дней, они должны получить соответствующую визу, требуемую в соответствии с законодательством и правилами государства этой стороны.

Напомним, что о проекте этого соглашения стало известно в середине марта.

При этом в прошлом году РК и Таиланд подписывали подобное соглашение. С 25 сентября и до конца зимы Таиланд открыл возможность безвизового въезда для граждан Казахстана на 30 дней. 29 февраля безвизовый режим был остановлен, согласно договоренностям.

Полный список стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, опубликован на официальном сайте "Электронного правительства".

Также ранее сообщалось, что визовый режим для казахстанцев планирует упростить ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2088929-kazahstan-odobril-soglashenie-ob-otmene-vizovogo-rezhima-s-tailandom/

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