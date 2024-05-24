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Министр просвещения Казахстана записал обращение к концу учебного года

Опубликовано:

Гани Бейсембаев
Гани Бейсембаев. Кадр из видео: instagram.com/kopd_mp_rk

Министр просвещения Гани Бейсембаев записал обращение для школьников, выпускников, педагогов и родителей с завершением учебного года, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев поздравил школьников, выпускников, педагогов и родителей с завершением 2023-2024 учебного года.

Его обращение появилось в Instagram-профиле ведомства.

"Искренне рад поздравить вас с традиционным завершением учебного года. Впервые мы будем праздновать это событие в новом формате под эгидой "Бiлiмiм - Отаныма". Это замечательный повод, чтобы подвести итоги совместно проведенной работы и поблагодарить своих учителей, родителей.

Сегодня вместе с вами еще около 4 млн школьников нашей страны перейдут в следующие классы.

Немало побед было достигнуто за этот учебный год. Наши школьники завоевали 243 медали в 10 международных олимпиадах, из которых 20 золотых, 95 серебряных, 128 бронзовых медалей. Поздравляю Вас и желаю не останавливаться на достигнутом.

Дорогие мои коллеги, этот год стал непростым для многих из вас. Более 26 тыс. работников образования находились на передовой в борьбе с водной стихией. Не поддавших трудностям, вы продолжали обучать наших детей, спасали школы, оказывали поддержку всем нуждающимся и добросовестно выполняли просветительскую миссию. Примите самые искренние слова признательности за ваш благородный труд", - говорит министр.

Напомним, что казахстанским выпускникам запретили проводить пышные банкеты и выезды на автомобилях в этом году. А сегодня, 24-го мая, занятия для школьников пройдут с организацией классного часа, посвященного завершению 2023-2024 учебного года.

Вручение аттестатов и награждение знаками особого образца "Алтын белгі" выпускникам 11 (12) классов пройдет с 19 по 22 июня после завершения всех школьных экзаменов. 25 мая для 186 выпускников Казахстана состоится последний звонок.

Ранее представители МВД опубликовали обращение в связи с этим событием.

Также напомним, что в августе 2022 года Министерство просвещения утвердило новую длительность учебного года в Казахстане, продлив его до 31 мая. Таким образом, в прошлом году последний звонок состоялся 1 июня, госэкзамены для 11-классников - с 5 по 19 июня, вручение аттестатов для них же - с 20 по 22 июня.

Однако многих родителей это не устроило. Поэтому в августе прошлого года в Казахстане вновь вернули прежнее проведение последнего звонка 25 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106315-ministr-prosveshcheniya-kazahstana-zapisal-obrashchenie-k-koncu-uchebnogo-goda/

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