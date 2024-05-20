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МВД обратилось к казахстанским выпускникам и их родителям

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Выпускной в школе
Выпускной. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В связи с завершением 25 мая учебного года и проведением торжественных мероприятий, МВД опубликовало обращение к казахстанским выпускникам и их родителям, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, 25 мая во всех школах страны будут проведены классные часы, посвященные завершению учебного года. В связи с этим на всех торжественных мероприятиях органами полиции будут приняты меры по охране общественного порядка и дорожной безопасности.

"Уважаемые родители и выпускники! По поручению министра внутренних дел за каждым учебным заведением закреплены сотрудники полиции. Патрульные наряды будут максимально приближены к местам проведения мероприятий.

В то же время практика последних лет показывает, что после завершения "последних звонков" в школах с разрешения родителей многие выпускники самостоятельно продолжают мероприятия. Нередки случаи управления несовершеннолетними транспортных средств с трагическими последствиями. В прошлом году такие факты имели место в Жамбылской, Атырауской областях и в Алматы.

Кроме того, многие дети из-за бесконтрольности со стороны родителей идут купаться в запрещенных и неотведенных для этого местах. В прошлом году имели место случаи гибели подростков в необорудованных местах водоемов в Акмолинской, Мангистауской и Атырауской областях.

Учитывая это, призываем родителей и выпускников соблюдать необходимые нормы и правила поведения. В случае выявления правонарушений или предпосылок к ним просим незамедлительно обращаться на 102, а при возникновении чрезвычайных ситуаций - на номер 112", – отметил начальник департамента-официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Напомним, на выходных МВД обратились к казахстанским родителям в связи с тревожной статистикой - в Казахстане с начала года за участие в распространении наркотиков задержаны 19 несовершеннолетних. В ведомстве призвали родителей быть максимально вовлеченными в жизнь своих детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2103413-mvd-obratilos-k-kazahstanskim-vypusknikam-i-ih-roditelyam/

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