Последний звонок в школах Казахстана пройдет в новом формате

Во всех казахстанских школах вместо последнего звонка пройдет единый классный час, посвященный завершению учебного года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

Как сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, 2023-2024 учебный год завершают более 3,8 млн казахстанских школьников, из них 186 тысяч выпускников попрощаются со школьной скамьей.

В этом году продолжительность учебного года составляет 34 недели с его завершением 25 мая.

"В связи с паводковой ситуацией в ряде регионов и тем, что завершение выпадает на субботу, 24го мая занятия для школьников пройдут с организацией классного часа, посвященного завершению 2023-2024 учебного года. На нем классные руководители совместно с учащимися подведут итоги прошедшего года. В регионах, где занятия проходят удаленно из-за паводковой ситуации, классные часы будут проведены в онлайн формате", – отметила заместитель директора департамента воспитательной работы и дополнительного образования Карлыгаш Курманбекова.

Отмечается, что вручение аттестатов и награждение знаками особого образца "Алтын белгі" выпускникам 11 (12) классов пройдет с 19 по 22 июня после завершения всех школьных экзаменов.

Ранее сообщалось, что в одном из регионов Казахстана отменили последний звонок в школах.

Также стало известно, что в некоторых пострадавших от паводков регионах хотят отменить СОР и СОЧ.

Напомним, осенью прошлого года в Минпросвещения определили сроки школьных каникул и дату окончания учебного года. Сообщалось, что в организациях среднего образования Казахстана 2023-2024 учебный год начался 1 сентября и завершится 25 мая. Продолжительность четвертой четверти составит 8 учебных недель.