"Высовываются из люков": полиция обратилась к владельцам автопроката в преддверии выпускных в Алматы

Учебный год для школьников Казахстана подходит к концу. В связи с этим полицейские Алматы провели беседу с владельцами автопроката, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В преддверии окончания учебного года и школьных выпускных вечеров полицейские Алматы с представителями компаний автомобильного проката обсудили безопасность детей, сообщили в ДП города в Instagram.

"На повестке дня актуальный вопрос обеспечения детской безопасности в преддверии проведения выпускных вечеров.

Мы заблаговременно инициировали рабочую встречу и информировали ее участников о недопущении предоставления автотранспорта несовершеннолетним. Кроме того, обратили внимание водителей лимузинов и другого прокатного транспорта о недопущении нарушений ПДД.

Как правило, подростки высовываются из окон, из люков, организовывают кортежи. Встреча в целом прошла в форме конструктивного диалога", - рассказал глава управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

Напомним, что казахстанским выпускникам запретили проводить пышные банкеты и выезды на автомобилях в этом году. При этом 24-го мая занятия для школьников пройдут с организацией классного часа, посвященного завершению 2023-2024 учебного года.

Вручение аттестатов и награждение знаками особого образца "Алтын белгі" выпускникам 11 (12) классов пройдет с 19 по 22 июня после завершения всех школьных экзаменов. 25 мая для 186 выпускников Казахстана состоится последний звонок.

Недавно представители МВД опубликовали обращение в связи с этим событием.

Также напомним, что в августе 2022 года Министерство просвещения утвердило новую длительность учебного года в Казахстане, продлив его до 31 мая. Таким образом, в прошлом году последний звонок состоялся 1 июня, госэкзамены для 11-классников - с 5 по 19 июня, вручение аттестатов для них же - с 20 по 22 июня.

Однако многих родителей это не устроило. Поэтому в августе прошлого года в Казахстане вновь вернули прежнее проведение последнего звонка 25 мая.