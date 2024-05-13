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Выросло число жертв паводков в Казахстане

Опубликовано:

Спасатели плывут на лодке по затопленной улице
Затопленная улица. Фото: t.me/qr_tjm

В Петропавловске спустя месяц нашли мужчину, пропавшего во время наводнения - его тело было обнаружено водолазами, передает издание Петропавловск.news.

Как пишет издание, мужчина пропал 13 апреля, когда прорвало дамбу и затопило микрорайона Петропавловска - Подгору. В полицию обратился брат пропавшего, весь этот месяц продолжались поиски казахстанца.

Вчера в полиции города сообщили, что водолазы обнаружили тело 34-летнего горожанина.

"13 апреля поступило сообщение о том, что без вести пропал 34-летний житель города. 12 мая водолазы обнаружили тело мужчины без видимых наружных повреждений. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу", — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2099219-vyroslo-chislo-zhertv-pavodkov-v-kazahstane/

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