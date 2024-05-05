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В каких регионах сохраняется риск наводнения, рассказали в Минводы

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Паводки в Казахстане
Паводки. Кадр из видео: МЧС РК

В Министерстве водных ресурсов и ирригации рассказали о ситуации на водохранилищах Казахстана - половодье продолжается в двух регионах, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте министерства, в Западно-Казахстанской области четыре крупных водохранилища региона наполнены на 91%. Все они работают в штатном режиме. Вторая волна половодья в регионе продолжается. Уровень реки Жайык в городе Уральск составляет 799 см. За сутки он снизился на 6 см.

В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден. Из защитной дамбы Астаны в реку Есиль сбрасывается 4,75 млн кубометров воды в сутки.

В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается. Уровень реки Есиль в черте Петропавловска – 1185 см. За сутки он снизился на 23 см.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 83%. Половодье продолжается.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 46,2%. В регионе продолжается половодье. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются попуски в реку Ертис. Вcе водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98,5%. Все они работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья в регионе прошел.

"На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами "Казводхоза". Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности", - добавили в министерстве.

Напомним, в этом году из-за паводка режим ЧС местного масштаба был объявлен в ряде областей Казахстана. Сейчас сложная ситуация сохраняется в Атырауской и Северо-Казахстанской областях.

Ранее сообщалось, что пострадавшим от паводков производятся выплаты от государства. Свыше 8,8 тыс. казахстанских семей уже получили государственную поддержку после паводков.

В кабмине сообщали, пострадавшие от паводков получат дополнительно более 550 тыс. тенге. Возместят ущерб и пострадавшим от большой воды предпринимателям.

К слову, в конце прошлой недели стало известно, что по всей стране с начала паводков в свои дома вернулись уже почти 40 тыс. человек.

Между тем в областном центре Ұлытау - Жезказгане - хотят объявить режим ЧС природного характера. Причина объявления ЧС - паводки. Местные жители сообщают, что их дома топит, а скот погибает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2096399-v-kakih-regionah-sohranyaetsya-risk-navodneniya-rasskazali-v-minvody/

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