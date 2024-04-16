Паводки в Петропавловске: названа сумма разового пособия пострадавшим

В Петропавловске жителям, пострадавшим от паводков, выплатят деньги. Точное количество получателей пока не названо, ущерб оценит спецкомиссия, передает сайт телеканала КТК.

В Петропавловске начали принимать документы от пострадавших от паводка граждан на получение выплат. Для этого был разработан специальный график, чтобы избежать очередей.

К слову, в городе затоплены практически все городские окраины: Заречный, Кожзавод, Косагор, Подгора. При этом вода дошла практически до центра Петропавловска.

По информации телеканала, точное количество пострадавших, которым полагается разовая выплата, пока не известно. При этом из затопленных домов эвакуировано около 11 тысяч жителей. Ущерб оценит спецкомиссия – ее члены начнут обходить пострадавшие от большой воды зоны после того, как она сойдет.

Сумма разового пособия для пострадавших – 100 МРП, это почти 370 тысяч тенге. Пострадавших разделили на микроучастки, а график приема публикуют в соцсетях.

"Из документов это: удостоверение личности, банковский счет, и если есть справка о недвижимости, то ее предоставлять, если нет, то в принципе все службы находятся в одном месте: и ЦОН там находится, и прокуратура там находится.

Все из баз они будут сами вытаскивать документы. Также справки из ЧС не нужно. Мы, акимат, собираем все необходимые документы, также по ИИНу мы отправляем ЧС, а они нам сами уже эти справки все отдают", – рассказала телеканалу пресс-секретарь акима города Асем Айтулова.

Источник: КТК

Напомним, на прошлой неделе в Петропавловске потоки талой воды с огромными кусками льда повредили линии электропередачи. Из-за этого городская насосная станция оказалась обесточена и город остался без воды. В соцсетях горожане публиковали видео, на которых запечатлены огромные очереди у водовозов.

В субботу, 13 апреля, в Петропавловске частично отключился свет. Комментируя ситуацию, аким Серик Мухамедиев заявил, что за все время паводков льдины такой "агрессии" не проявляли. Он отмечал, что специалисты проводят восстановительные работы.

На следующий день в городе закрыли въезд, а затем перевели учеников на дистанционное обучение.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Северо-Казахстанскую область, где, в том числе, осмотрел Петропавловский гидроузел.