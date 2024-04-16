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"Не надо нагнетать истерию": Токаев о роли казахского и русского языков в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Кадр из видео: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с жителями Костанайской области высказался по поводу казахского и русского языков в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с населением Костанайской области, сообщается в Telegram-канале Акорды. На ней одна из местных жительниц отметила своевременную помощь, а также тот факт, что казахстанцы в момент паводков сплотились.

"Я детям говорю: учите казахский, вот это было, конечно, упущено", – сказала она.

Президент Токаев также отметил единство казахстанцев в момент паводков.

"Действительно, вы правильно говорите, мы все как один народ поднялись на борьбу с природной стихией, но в этом деле есть и положительные моменты. Вода – это жизнь, мы жаловались, что засуха и прочее. Но с приходом воды, теперь ее слишком много пришло, может быть, но она же останется, еще послужит нашему благополучию.

Что касается языков, вы же знаете мою позицию: я абсолютно толерантный, в силу своей профессии я изучал много языков, работал за границей. Но сейчас дело не во мне, а в том, что у нас, по Конституции, государственным языком является казахский язык, русский язык используется, согласно Конституции, наравне с государственным языком, выполняет функции официального языка, поэтому здесь никакого противоречия нет. Как удобно, так и надо говорить. Сейчас современная молодежь владеет и государственным, и русским языком, и английским и другими языками, и это хорошо.

Нагнетать истерию вокруг языка, бороться тем более против него, как это произошло в некоторых странах и что они сейчас имеют в результате этого всего, мы видим. Это глупость. Поэтому давайте будем спокойными, толерантными, в конце концов, умными. Наш народ очень хороший народ, я горжусь народом Казахстана и думаю, мы всегда будем вместе", – сказал Токаев.

Он также отметил, что в следующем году планирует посетить Аркалык для участия в мероприятии, посвященном 140-летию выдающегося деятеля движения Алаш Миржакыпа Дулатова.

Напомним, что сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом. Глава области Кумар Аксакалов рассказал, что в связи с паводками была объявлена чрезвычайная ситуация в шести регионах области.

Глава государства встретился с жителями Костанайского района, пострадавшими от паводков. Токаев поблагодарил всех за гражданскую активность и неравнодушие, отметив, что единство народа ярко проявляется в такое сложное время. Он также заявил, что принял решение ввести режим жесткой экономии государственных средств для того, чтобы направить их гражданам. А еще сказал, что запретит изъятие популяции сайгаков.

Кроме того, сегодня Токаев успел посетить Северо-Казахстанскую область, где на встрече с жителями выразил мнение, что ближайшие 10 дней будут самыми критическими. При этом президент отметил, что правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2085965-ne-nado-nagnetat-isteriyu-tokaev-o-statuse-kazahskogo-i-russkogo-yazykah-v-kazahstane/

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