Мужчину привлекли к ответственности за аудиозапись о "затоплении" Атырау

Аудиосообщение, где утверждается, что город Атырау будет затоплен из-за паводков на 80%, рассылали друг другу казахстанцы. Это - фейк, передает StopFake.kz.

В сообщении утверждалось, что это произойдет в 20 числах апреля, а жителям об этом якобы не говорят, потому что боятся паники. Информация в сообщении не соответствует действительности.

Рассылаемое аудиосообщение прокомментировали в Оперативном штабе по ЧС Атырауской области.

"Управление полиции по Атырау привлекло к ответственности мужчину, распространявшего ложную аудиозапись о затоплении города Атырау. На него наложен административный штраф в соответствии со статьей 456-2 КоАП РК", - заявили в ведомстве.

В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ и социальных сетей предусмотрена ответственность, вплоть до лишения свободы.

Граждан призвали доверять только официальной информации, распространяемой Оперативным штабом по ЧС Атырауской области.

Отметим, на днях заместитель главы кабмина Канат Бозумбаев напомнил об уголовной ответственности за распространение фейков, создающих панику в период паводков. Как оказалось в период паводков в соцсетях распространяется масса фейковых материалов, осложняющих работу людей, ведущих борьбу со стихией.

Добавим также, что в период ЧС активизировались мошенники. Так, злоумышленники от имени Минтруда рассылают сообщения о "выплатах пострадавшим". К сообщению прикреплена ссылка, которая ведет на фишинговый сайт. В министерстве предупредили казахстанцев, что вопросами выплат занимаются акиматы.