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Столпотворение пассажиров на вокзале Атырау прокомментировали в оперштабе (видео)

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Скопление людей на вокзале
Скопление людей на вокзале в Атырау. Кадр из видео: instagram/atyrauoil.official

В Сети распространяется видео с ж/д вокзала в Атырау, где наблюдается столпотворение людей. Ситуацию прокомментировали в оперативном штабе города, передает NUR.KZ.

В социальных сетях распространилось видео с железнодорожного вокзала в Атырау. На кадрах видно столпотворение людей на перронах.

Как сообщает оперштаб Атырау, автор видео ввел в заблуждение местных жителей и распространил ложную информацию, что горожане якобы массово покидают город.

Здесь же пояснили, что вчера, 10 апреля, на вокзал одновременно прибыли сразу четыре поезда:

  • поезд с вахтовыми рабочими из Кульсары;
  • бесплатный поезд из пяти вагонов направлением Атырау-Кульсары;
  • Акколь (Курмангазинский район);
  • до Алматы.

"После отправки поездов перроны вокзала опустели, пассажиры разъехались. В настоящее никакого время ажиотажа на железнодорожном вокзале не наблюдается", — говорится в сообщении оперативного штаба по ЧС в Telegram-канале.

Напомним, 7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. В области сильно пострадал город Кульсары – 6 апреля из города эвакуировали 15 тысяч человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Эвакуация проводилась по трем направлениям: в Атырау, вахтовый поселок Тенгиз и Бейнеуский район Мангистауской области.

Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Глава государства отметил, что держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. Несколько дней назад в Кульсары приехал премьер-министр Олжас Бектенов.

На сегодня режим ЧС действует в двух регионах — Западно-Казахстанской и Атырауской областях. Сегодня была наглядно продемонстрирована на картах ситуация, которая складывается с паводками в регионах.

Еще пять областей помечены желтым — они находятся под угрозой подтопления. Это Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская и Восточно-Казахстанская области. Карагандинская, Павлодарская, а также области Абай и Ұлытау помечены зеленым — там ведутся восстановительные работы.

Накануне касательно Уральска и Атырау высказывался премьер Казахстана. Олжас Бектенов проверил состояние гидросооружений в ЗКО с учетом прогнозов второй волны паводков в западных регионах. Отмечалось, что большая вода нанесла существенный урон в России и теперь к этим двум городам.

Согласно информации на 10 апреля из зон подтопления в регионах Казахстана спасено и эвакуировано 96 472 человека, треть из которых — дети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2083184-stolpotvorenie-passazhirov-na-vokzale-atyrau-prokommentirovali-v-opershtabe/

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