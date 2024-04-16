"Как же им нелегко": казахстанцев растрогал отдых солдат, помогающих с паводками

Министерство обороны РК поделилось снимками солдат, отдыхающих на привале после противопаводковых мероприятий. Фото растрогали казахстанцев, передает NUR.KZ.

"Военнослужащие Вооруженных сил на привале, ведь они и днем, и ночью задействованы в борьбе с паводками – помогают пострадавшим от наводнения в селах и городах. Военные эвакуируют людей и животных, готовят заграждения для предотвращения паводков и вручную укладывают мешки с песком для прочного барьера разбушевавшихся рек", – сообщили в Минобороны Казахстана в Instagram.

В комментариях казахстанцы восхитились солдатами и пожелали им здоровья.

"Армия сильна, когда ее народ поддерживает!", "Бедные, устали, они тоже дети, восемнадцатилетние солдаты, рахмет вам большой", "Хорошо их кормите!", "Возвращайтесь здоровыми, не болейте, кушайте хорошо", "Молодые парни, совсем еще дети. Дай Аллах сил и всего самого хорошего ребятам. Как же нелегко им сейчас", "Ребятам сил в этом нелегком деле", "Будьте здоровы", – пишут в комментариях люди.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область, пострадавшую также от паводков. Визит он начал с облета Кызылжарского района, окрестностей Петропавловска, а также Сергеевского водохранилища.

Ранее метеорологи сообщили, что пик паводка на севере Казахстана еще не наступил – метеорологи предупреждают, что вода будет прибывать еще несколько дней. Тем временем в Астане поднялся незначительно уровень реки Есиль. Угрозы подтопления нет.

Вчера в МЧС рассказали, что почти 12 тысяч человек вернулись в свои дома, 6,7 тыс. человек остаются в эвакопунктах. А всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 33 тыс. человек.