Результаты проверок затопленных захоронений с сибирской язвой озвучили в МСХ

Информацию о ситуации в регионах подтопления по линии сельского хозяйства озвучили в МСХ - были проведены необходимые исследования в местах с сибиреязвенными захоронениями, передает NUR.KZ.

В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что в зоне подтоплений оказалось 10 сибиреязвенных захоронений в трех областях страны.

По этой причине специальные рабочие группы, состоящие из ветеринарных и медицинских специалистов, были направлены для забора проб грунта со всех объектов.

"По каждой пробе проведены ПЦР анализы и бактериологические исследования в Республиканской ветеринарной лаборатории и Национальном референтном центре по ветеринарии. По результатам лабораторных исследований наличие возбудителя сибирской язвы не выявлено. То есть выхода спор сибирской язвы на поверхность земли не было, эпизоотическая ситуация стабильная. Также отмечу, что во всех регионах активно ведется плановая вакцинация против сибирской язвы, эмкара, ящура и других особо опасных болезней", - рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Самат Тюлегенов.

Подчеркивается, что ситуация в регионах подтопления по линии сельского хозяйства на постоянном контроле министерства.

Казахстанцев призвали использовать исключительно официальные источники информации, не ссылаться на распространяемые данные из недостоверных источников.

Напомним, ранее появилась информация о том, что захоронения сибирской язвы и скотомогильники затопило во время паводков в ЗКО. Сначала глава отдела управления ветеринарии ЗКО Нуркайыр Кусаинов сообщил, что во время паводков были затоплены восемь скотомогильников и 14 захоронений сибирской язвы.

Позже в управлении ветеринарии ЗКО сообщили, что в охваченных паводком регионах затоплены всего три скотомогильника. В ведомстве также сообщили, что распространяемая информация об опасности распространения возбудителей сибирской язвы талой водой не соответствует действительности.

Подчеркивалось, что скотомогильники отвечают ветеринарно-санитарным требованиям: забетонированы и ограждены.

Сегодня заместитель главы кабмина Канат Бозумбаев напомнил об уголовной ответственности за распространение фейков, создающих панику в период паводков. Как оказалось в период паводков в соцсетях распространяется масса фейковых материалов, осложняющих работу людей, ведущих борьбу со стихией.