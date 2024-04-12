"Госаппарат столкнулся с трудностями": Токаев высказался о работе госслужащих и обратился к казахстанцам

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании Национального совета по науке и технологиям высказался о паводках в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Как известно, в последние годы наша страна переживает немало трудностей. Государственный аппарат столкнулся с трудностями и накопил большой опыт. Он стал сильнее. Жизненные уроки, которые прошли современные госслужащие, не уступают, а может и превосходят опыт девяностых годов. Я выражаю благодарность государственным служащим, спасателям и волонтерам, которые борются с наводнениями", – сказал президент.

Глава государства выразил признательность народу, а также заявил, что страна преодолеет все трудности, сообщается в Telegram-канале Акорды.

"Я также признателен всему нашему народу, который сохраняет непоколебимое единство, проявляет взаимное сочувствие, терпение и толерантность в такой сложной ситуации. Мы обязательно преодолеем нынешние трудности. Со стороны государства будут предприняты все необходимые меры. У каждой трудности есть хорошая сторона.

Ликвидация последствий аварии – это только один из этапов работы. Самое главное – в регионах, где произошло бедствие, начнутся ремонтно-восстановительные работы. Это очень важная задача. Впереди нас ждет большая работа", – сказал Токаев.

Еще сегодня президент заявил, что в Казахстане накопилось немало проблем, но их, с его слов, возможно решить. Также глава государства анонсировал специальное сейсмологическое исследование в Алматы.

Кроме того, Токаев заявил, что поддержка казахстанцев, пострадавших от паводков, потребует больших затрат, однако все обязательства перед народом будут выполнены.