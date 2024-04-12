За паводками на севере Казахстана начнут следить с помощью дронов

Петропавловский завод обеспечил ДЧС дронами собственного производства для круглосуточного наблюдения за паводковой ситуацией, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Вчера вице-премьер Роман Скляр проверил работу оперативного штаба в СКО.

Как сообщается в Telegram-канале правительства, Петропавловский завод тяжелого машиностроения снабдил штаб дронами с тепловизорами и беспилотным летательным аппаратом для разведки местности с высоким риском подтопления.

Скляр поручил использовать технологические возможности и начать отслеживать уровень перелива воды в зоне угрозы подтоплений в режиме реального времени.

️Заслушав доклад о проделываемой работе, вице-премьер отметил, что необходимо активно задействовать разведывательный дрон для проведения фотографирования местности и моментальной передачи данных в 2D -формате на карту с внутренней радиосвязью.

"Вода уже пришла в город, поэтому нужно обеспечить постоянное дежурство. Все мобильные группы должны быть в полной готовности. Те группы, которые работают на местах, сразу оперативно должны докладывать обстановку.

Если остались несознательные граждане, которые не могут понять всю серьезность угрозы паводков, поручаю повторно проверить все населенные пункты, где была проведена эвакуация. Необходимо убедиться, что все люди находятся в безопасности", — поручил замглавы кабмина.

Все мобильные бригады, спецтехника, дополнительные погрузчики, инертные материалы были наготове для ликвидации переливов, подчеркнул Скляр.

Отметим, в СКО остается сложной паводковая ситуация. В воскресенье, 7 апреля, замакима СКО Канат Дузелбаев предупреждал, что в течение 7-8 дней паводки могут достичь города Петропавловска. Также большая вода, по его словам, угрожает трем районам области.

Позже стало известно, что в регионе талые воды со льдом снесли несколько опор ЛЭП – в трех селах жители остались без электричества.

В двух районах Северо-Казахстанской области началась заблаговременная эвакуация населения из-за поднятия уровня воды в реке Есиль.

А несколько дней назад Роман Скляр поручил акиму Петропавловска Серику Мухамедиеву начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий. Отмечалось, что в последние дни в СКО резко ухудшилась паводковая ситуация.

Добавим, что согласно последним данным МЧС РК, с начала паводкового периода в Казахстане спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей. В пунктах временного размещения находятся 7 605 человек, из них 3 474 ребенка.