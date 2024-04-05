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Повторение наводнения 1993 года прогнозируют в Атырау

Опубликовано:

Рабочие откачивают талые воды
Ликвидация последствий паводка. Иллюстративное фото: МЧС РК

Специалисты РГП "Казгидромет" прогнозируют, что на западе Казахстана может повториться наводнение 1993 года из-за подъема воды в Урале, передает "Ак Жайык".

Как сообщает издание, приток воды из Ириклинского водохранилища в Урал увеличился на 1600 кубометров в секунду. Со 2 апреля объем стока из водохранилища увеличивается ежечасно.

По данным Атырауского областного филиала РГП "Казгидромет", объем воды, отправленной из Ириклинского водохранилища, пока не дошел до Западно-Казахстанской области.

"Прогнозируется, что поток воды, идущий сверху, сегодня-завтра может достичь Западно-Казахстанской области. Ожидается, что он начнет заходить на территорию Индерского района через 4-5 дней после достижения Уральска", - сообщила ведущий инженер-гидролог Атырауского областного филиала РМК "Казгидромет" Акмарал Мизамгалиева.

По словам гидролога, уровень воды весеннего паводка на Атырауском гидрологическом посту в реке Урал ожидается на уровне 540-600 сантиметров. Такая ситуация наблюдалась в Атырауской области в 1993-1994 годах.

"Уровень воды на Атырауской ГЭС более 600 сантиметров был зафиксирован 30 лет назад. В 1993 году уровень воды на Атырауской ГЭС достиг 601 сантиметра. В настоящее время уровень воды достигает 187 сантиметров.

Опасный уровень для города Атырау составляет 550 сантиметров. При достижении этого показателя река Урал может выйти из русла и создать угрозу населенным пунктам", - резюмировала Мизамгалиева.

Как пишет AtyrauPress, в апреле 1993 года в Атырауской области вышла из берегов река Ойыл, затопив почти полностью поселок Миялы, - из 978 домов 78 были полностью разрушены. В результате ЧП погиб школьник.

Напомним, ранее в Жылыойском районе Атырауской области объявили режим ЧС из-за паводков. А вчера ночью в этом же районе из-за повышения уровня воды в реке Кем произошло наводнение.

К слову, на сегодня из-за паводка режим ЧС объявили уже в восьми регионах Казахстана – в областях Абай и Ұлытау, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской областях и ЗКО. Число эвакуированных казахстанцев достигло 17 тысяч.

На прошлой неделе Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, где объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей.

Президент также извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков, и поручил правительству создать республиканский оперативный штаб.

На днях премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что в Казахстане ожидается потепление, что означает новую фазу паводков. В связи с этим он дал ряд поручений акимам и министрам.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным.

В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

  • отключить воду, газ, электричество;
  • погасить огонь в печах;
  • перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
  • закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

  • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
  • комплект одежды и обуви по сезону;
  • запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты и уверенно", – отметили представители МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2079320-povtorenie-navodneniya-1993-goda-prognoziruyut-v-atyrau/

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