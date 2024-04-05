Село под Астаной затопило из-за прорыва искусственного канала (фото, видео)

В селе в Целиноградском районе из-за таяния снега и притока талых вод случился прорыв искусственного канала, из-за чего дворы и улицы жителей подтопило, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Ночью в селе Талапкер в Целиноградском районе Акмолинской области из-за интенсивного снеготаяния и притока талых вод произошел прорыв искусственного канала, проходящего вдоль села, сообщается в Telegram-канале МЧС.

Силами сотрудников ДЧС и МИО в течение 30 минут прорыв был остановлен, производится откачка талых вод с открытых участков и подтопленных дворовых территорий.

Согласно карте Google, село Талапкер расположено близ Астаны.

Село Талапкер. Кадр из видео: google.com/maps

Напомним, ранее сообщалось, что режим ЧС объявили уже в восьми регионах Казахстана – в областях Абай и Ұлытау, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях. Также вчера режим чрезвычайной ситуации объявили в Петропавловске.

Вчера президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО, где первым делом осмотрел подтопленные местности с вертолета. На заседании оперштаба он заявил, что ситуация в регионе может ухудшиться, а также высказался по эпидситуации из-за массовой гибели животных. Еще глава государства отметил, что паводки по стране обнажили проблему нехватки кадров.