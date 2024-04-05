Перелив через плотину Сергеевского водохранилища произошел в СКО

Вчера на севере Казахстана произошел перелив воды через плотину Сергеевского гидроузла. Это грозит потоплением многих населенных пунктов, в том числе Петропавловска, передает Петропавловск.news.

Как сообщает издание, перелив произошел 4 апреля в 20:50.

"Перелив через гребень плотины произошел значительно раньше прогнозируемых сроков и даже раньше прошлогодней даты - в 2023 году вода перелилась через гребень плотины Сергеевского водохранилища утром 5 апреля", отмечается в статье.

По данным издания, в прошлом году уровень перелива воды через гребень плотины рос со скоростью 50 сантиметров в сутки, достигнув максимума на уровне 196 см к 9 апреля. После этого паводковая волна двинулась к Петропавловску. Максимальный уровень воды в Ишиме в районе Петропавловск в 2023 году был отмечен 20 апреля. То есть, через 15 дней после перелива воды через гребень плотины.

Как пишет журналисты, воды Ишима вниз по течению от Сергеевки пройдут район Шал акына, затем Есильский и Кызылжарский районы и дойдут до Петропавловска. В случае, если паводок в этом году будет развиваться по такому же, относительно благополучному, сценарию, как в прошлом году, то к 15-16 апреля произойдет перелив воды через автодорогу международного значения "Челябинск-Новосибирск" — дорога к поселку Заречный — и дороги в село Прибрежное.

"К сожалению, скорость подъема воды в реках в этом году выше, чем в 2023-м, а количество осадков, выпавших на севере Казахстана только за три месяца минувшей зимы, составляет 113 мм против 55 мм год назад.

Традиционно от подъема воды в Ишиме страдают прибрежные села Новоникольское, Новокаменка, Подгорное, Бесколь, Прибрежное, Мичурино, Вишневка, Ольшанка и другие. А в Петропавловске появляются "остров" Заречный и "полуостров" Хромзавод.

Паводок также вредит дачам в районе Заречного, Затона, Речного порта и Мичурино", - предупреждают корреспонденты издания.

Жителей этих населенных пунктов просят заранее позаботиться о питомцах, живущих на дачах, и следить за сообщениями акимата о возмещении ущерба.

Напомним, вчера в Петропавловске объявили режим ЧС природного характера.

К слову, на сегодня из-за паводка режим ЧС объявлен в восьми регионах Казахстана – в областях Абай и Ұлытау, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской областях и ЗКО. Число эвакуированных казахстанцев достигло 17 тысяч.

В МЧС показали эвакуацию жителей села Красная поляна в СКО, которое оказалось затоплено из-за паводков. На кадрах спасатели несли на руках бабушку с костылями.

Ранее президент Токаев извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков, и поручил правительству создать республиканский оперативный штаб.

А на днях премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что в Казахстане ожидается потепление, что означает новую фазу паводков. В связи с этим он дал ряд поручений акимам и министрам.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным.

В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты и уверенно", – отметили представители МЧС РК.