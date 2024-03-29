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Эзотерика

Сильные дожди ожидаются на большей территории Казахстана в выходные

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Девушка прячется от дождя под зонтом
Осадки. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Неустойчивая погода ожидается по Казахстану в предстоящие дни. Синоптики прогнозируют сильные осадки и понижение температуры, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации "Казгидромет", с 30 марта по 1 апреля в Казахстане ожидается неустойчивая погода.

Отмечается, что обширный циклон с центром над Екатеринбургом и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать свое влияние практически на всю территорию Казахстана.

С ним сохраняются осадки преимущественно в виде дождя.

Сильные осадки, в основном дождь, прогнозируются 30 марта в Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях, 31 марта в Восточно-Казахстанской области. Сильные дожди пройдут 30 марта в Туркестанской и Жамбылской областях, 30-31 марта в Алматинской области и в области Жетісу.

Также, по данным синоптиков, на большей части страны в эти дни ожидается понижение температуры воздуха ночью до 3-10 мороза, днем повышение до 5-13 тепла.

При этом, в южных и юго-восточных регионах ночные температуры воздуха понизятся до 6 мороза-2 тепла, днем повысятся до 5-18 тепла. Лишь на западе прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до 1-6 тепла, днем до 13-18 тепла.

Накануне сообщалось о подтоплении улиц Шымкента из-за сильного дождя, прошедшего в мегаполисе. Из-за обильных осадков произошло подтопление нескольких улиц в жилых массивах города.

Также вчера вечером пыльная буря накрыла Алматы. Сообщалось о том, что жители микрорайона Айгерим Алатауского района слышали хлопок, после которого у некоторых отключился свет.

После пыльной бури в мегаполисе началась гроза и полил сильный дождь - некоторые сравнили его с тропическим.

Почти сразу же в Алматы были приведены в готовность службы гражданской защиты, подрядные организации. По данным ДЧС сегодня, 29 марта, в горах Алматы ожидаются сильные осадки, дождь. Ветер западный, при грозе порывы ветра могут достичь 23-28 м/с.

Также из-за резкого ухудшения погоды в Алматы вечером наблюдались 10-балльные пробки.

Позже аэропорт Алматы предупредил о задержке рейсов из-за непогоды и обратился к пассажирам.

Сегодня утром в акимате города рассказали о ликвидации последствий непогоды: зафиксировано падение 26 деревьев, а по сетям "АЖК" за ночной период было 25 отключений. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено. Есть также факты срыва кровли зданий. Ведутся работы по восстановлению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2075415-silnye-dozhdi-ozhidayutsya-na-bolshey-territorii-kazahstana-v-vyhodnye/

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