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Аэропорт Алматы предупредил о задержке рейсов из-за непогоды

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Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Международный аэропорт Алматы обратился к пассажирам - их предупредили о задержке рейсов в связи с непогодой в южной столице, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"В связи со сложными метеоусловиями - дождь, гроза, порывистый ветер до 30 м/с, наблюдаются задержки рейсов. Просим пассажиров отнестись с пониманием. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме 24\7", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 28 марта, вечером в Алматы резко испортилась погода - набежали тучи, усилился ветер и город накрыла пыльная буря. После началась гроза и полил сильный дождь.

В связи с погодными условиями в Алматы приведены в готовность службы гражданской защиты, подрядные организации.

По данным ДЧС, 29 марта в горах Алматы ожидаются сильные осадки, дождь. Ветер западный, при грозе порывы ветра могут достичь 23-28 м/с.

Из-за непогоды в южной столице образовались пробки, которые достигли 10 баллов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2075004-aeroport-almaty-predupredil-o-zaderzhke-reysov-iz-za-nepogody/

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