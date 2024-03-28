Пыльная буря в Алматы: Силы ДЧС переведены на усиленный вариант несения службы

В связи с погодными условиями в Алматы приведены в готовность службы гражданской защиты, подрядные организации, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Как сообщает пресс-служба ДЧС Алматы, силы и средства департамента переведены на усиленный вариант несения службы, в состояние повышенной готовности. Работает оперативная группа.

По данным ДЧС, 29 марта в горах Алматы ожидаются сильные осадки, дождь. Ветер западный, при грозе порывы ветра могут достичь 23-28 м/с.

"Гостей и туристов города убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны!

Берегите себя и своих близких! В случая объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильный ветер, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды", - отмечается в сообщении ДЧС.

Рекомендации ДЧС при непогоде:

Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут;

В рюкзаках должны быть: теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS;

Ни в коем случае не ходите в горы в одиночку;

Крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении.

Сегодня, 28 марта, вечером в Алматы резко испортилась погода - набежали тучи, усилился ветер и город накрыла пыльная буря. Фото и видео непогоды делятся алматинцы в социальных сетях.

Также, из-за резкого ухудшения погоды в мегаполисе образовались 10-балльные пробки.