Пыльная буря накрыла Алматы (фото, видео)

Сегодня, 28 марта, вечером в Алматы резко испортилась погода - набежали тучи, усилился ветер и город накрыла пыльная буря, передает NUR.KZ.

Алматинцы делятся фото и видео непогоды.

Жители микрорайона Айгерим Алатауского района сообщили о том, что слышали хлопок, после которого у некоторых отключился свет.

Также в городе началась гроза и полил сильный дождь - некоторые сравнили его с тропическим.

"Словно Апокалипсис", "Мощный ветер", Дождь хорошо воздух очистит", - делились в комментариях алматинцы.

На опубликованных горожанами кадрах видно, как от ветра шатаются деревья, светофоры и дорожные знаки.

Добавим, что синоптики обещали сегодня дождь и усиление ветра в Алматы.

Отметим, что синоптики "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение - 29 марта ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области - туман. Ветер западный на севере, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с.

Также добавим, что сегодня днем сильный ветер наблюдался в Бишкеке. По информации 24.kg, в городе из-за непогоды ломались деревья, ветром срывало крыши - одна из них перекрыла дорогу. Также в городе отключился свет.