Дожди и снегопад обещают жителям казахстанских мегаполисов в пятницу
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 29 марта - во всех трех мегаполисах обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы вновь обещают дождь. Температура днем поднимется до 13 градусов, а ночью опустится до 7 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до 7 градусов, ночью температура снизится до 1 градуса. Скорость ветра – 10,2 м/с.
В Шымкенте сегодня также ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 14 градусов, ночью опустятся до 5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,5 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2075094-dozhdi-i-snegopad-obeschayut-zhitelyam-kazahstanskih-megapolisov-v-pyatnitsu/