Еще в одном регионе объявили режим ЧС из-за паводка: началась эвакуация жителей

Из-за ситуации с паводками и вышедшей из берегов реки в Аксуатском районе области Абай объявлен ЧС природного характера местного масштаба, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается на Instagram-странице акимата области Абай, в целях проведения работ по восстановлению ущерба, причиненного паводковыми водами, акиматом Аксуатского района в соответствии со статьей 48 и статьей 50 Закона РК «О гражданской защите» с 28 марта 2024 года объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

Также проработан вопрос охвата сел, где из-за воды нарушено дорожное сообщение, продовольствием на необходимом уровне, другими повседневными жизненными потребностями, даны конкретные поручения руководителям соответствующих отделов.

На сайте акимата уточняется, что вечером 28 марта было зафиксировано повышение уровня воды в реке Аягоз.

В этой связи в целях соблюдения мер предосторожности начата предварительная эвакуация 172 человек из 43 жилых домов по улице Толендина, расположенных вблизи реки Аягоз, в общежитие школы-интерната и юношескую спортивную школу.

В настоящее время для доставки жителей на временное место выделено 3 автобуса.

Однако большинство жителей временно уезжают в дома родственников.

Кроме того, жителям улиц Ешмаганбетова, Шынгожа батыра вблизи реки Аягоз было предупреждено соблюдать меры предосторожности.

Предупреждающими работами охвачено 324 жителей.

Также в сельском округе Мамырсу с целью повышения уровня воды и соблюдения мер предосторожности проводятся предупредительные работы для 10 домов, расположенных вблизи берега реки (в том числе 30 взрослых, 40 детей). Пункт эвакуации готов. По чрезвычайным ситуациям создан штаб, организовано дежурство.