Отключения света и десятки упавших деревьев: в акимате Алматы рассказали о последствиях бури (видео)

О ликвидации последствий непогоды в Алматы рассказали в городском акимате - в настоящее время все последствия прошедшей бури устранены, передает NUR.KZ.

По данным ведомства, в городе зафиксировано падение 26 деревьев. До утра 29 марта все участки очищены, упавшие деревья распилены и вывезены.

"В ночной период обеспечен беспрепятственный пропуск воды по арычным сетям. Очищены все арычные переходы, места локальных подтоплений устранены силами 344 единиц спецтехники и 163 дорожных рабочих. Для предупреждения подтоплений на опасных участках использовано 953 единиц мешкотары с инертными материалами", - сообщили в акимате.

Также из-за неблагоприятных погодных условий по сетям "АЖК" за ночной период было 25 отключений - электроснабжение в настоящее время полностью восстановлено.

По линии АО "КазТрансГазАймак" произошло 2 отключения, в связи с падением дерева, сейчас ведутся работы по восстановлению, добавили в акимате.

Еще из-за порывистого ветра (скорость до 18-24 м/с) произошел срыв фрагмента кровли со школы №132 в мкр Аксай-4. Как уточнили в ведомстве, школа построена в 1988 году, последний капитальный ремонт проводился в 2007 году.

Силами подрядных организаций будет проведен ремонт кровли в срок до завершения каникул, пообещали в акимате.

А в Бостандыкском районе произошел срыв фрагмента кровли частного колледжа строительства и менеджмента. Покрытие будет восстановлено владельцами здания.

"С целью оперативной обработки сигналов в ДЧС города открыта горячая линия и увеличено количество операторов "112". Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, пострадавших нет. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, 29 марта ожидается небольшой дождь.

Напомним, вчера, 28 марта, вечером в Алматы резко испортилась погода - набежали тучи, усилился ветер и город накрыла пыльная буря.

Из-за резкого ухудшения погоды в городе вечером наблюдались 10-балльные пробки. Позже аэропорт Алматы предупредил о задержке рейсов из-за непогоды и обратился к пассажирам.

Также из-за резкого ухудшения погодных условий, порывистого ветра, скорость которого доходила до 18-24 м/с, и проливного дождя все службы ЧС и коммунальные предприятия Алматы переведены на усиленный режим работы.

В МЧС показали последствия непогоды в Алматы - произошли подтопления, падения деревьев.

Что делать, если на автомобиль упало дерево?

В акимате рассказали, что в случае падения деревьев на автомашину необходимо вызвать патруль дорожной полиции для фиксации факта падения дерева и составления схемы происшествия.

Для возмещения нанесенного ущерба необходимо произвести оценку стоимости ущерба.

Вместе с тем, для определения лица, ответственного за возмещение нанесенного ущерба рекомендуется провести досудебную претензионную работу, путем направления запросов в государственные органы и в дальнейшем, в случае необходимости, обратиться с исковым заявлением о взыскании суммы ущерба в суд.