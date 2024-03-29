Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Отключения света и десятки упавших деревьев: в акимате Алматы рассказали о последствиях бури (видео)

Опубликовано:

Дерево упало во дворе дома
Дерево. Фото: акимат Алматы

О ликвидации последствий непогоды в Алматы рассказали в городском акимате - в настоящее время все последствия прошедшей бури устранены, передает NUR.KZ.

По данным ведомства, в городе зафиксировано падение 26 деревьев. До утра 29 марта все участки очищены, упавшие деревья распилены и вывезены.

"В ночной период обеспечен беспрепятственный пропуск воды по арычным сетям. Очищены все арычные переходы, места локальных подтоплений устранены силами 344 единиц спецтехники и 163 дорожных рабочих. Для предупреждения подтоплений на опасных участках использовано 953 единиц мешкотары с инертными материалами", - сообщили в акимате.

Также из-за неблагоприятных погодных условий по сетям "АЖК" за ночной период было 25 отключений - электроснабжение в настоящее время полностью восстановлено.

По линии АО "КазТрансГазАймак" произошло 2 отключения, в связи с падением дерева, сейчас ведутся работы по восстановлению, добавили в акимате.

Еще из-за порывистого ветра (скорость до 18-24 м/с) произошел срыв фрагмента кровли со школы №132 в мкр Аксай-4. Как уточнили в ведомстве, школа построена в 1988 году, последний капитальный ремонт проводился в 2007 году.

Силами подрядных организаций будет проведен ремонт кровли в срок до завершения каникул, пообещали в акимате.

А в Бостандыкском районе произошел срыв фрагмента кровли частного колледжа строительства и менеджмента. Покрытие будет восстановлено владельцами здания.

"С целью оперативной обработки сигналов в ДЧС города открыта горячая линия и увеличено количество операторов "112". Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, пострадавших нет. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, 29 марта ожидается небольшой дождь.

Напомним, вчера, 28 марта, вечером в Алматы резко испортилась погода - набежали тучи, усилился ветер и город накрыла пыльная буря.

Из-за резкого ухудшения погоды в городе вечером наблюдались 10-балльные пробки. Позже аэропорт Алматы предупредил о задержке рейсов из-за непогоды и обратился к пассажирам.

Также из-за резкого ухудшения погодных условий, порывистого ветра, скорость которого доходила до 18-24 м/с, и проливного дождя все службы ЧС и коммунальные предприятия Алматы переведены на усиленный режим работы.

В МЧС показали последствия непогоды в Алматы - произошли подтопления, падения деревьев.

Что делать, если на автомобиль упало дерево?

В акимате рассказали, что в случае падения деревьев на автомашину необходимо вызвать патруль дорожной полиции для фиксации факта падения дерева и составления схемы происшествия.

Для возмещения нанесенного ущерба необходимо произвести оценку стоимости ущерба.

Вместе с тем, для определения лица, ответственного за возмещение нанесенного ущерба рекомендуется провести досудебную претензионную работу, путем направления запросов в государственные органы и в дальнейшем, в случае необходимости, обратиться с исковым заявлением о взыскании суммы ущерба в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2075124-otklyucheniya-sveta-i-desyatki-upavshih-derevev-v-akimate-almaty-rasskazali-o-posledstvii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.