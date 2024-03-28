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Улицы Шымкента затопило после сильного дождя (фото)

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Затопленная улица в Шымкенте
Затопленная улица. Фото: instagram.com/akimat_shymkent

В ряде жилых массивов Шымкента из-за обильных осадков произошло подтопление нескольких улиц. Городской акимат задействовал 20 единиц техники и более 100 сотрудников, передает NUR.KZ.

В двух жилых массивах Шымкента – Абдулабаде и Елтае – из-за обильных осадков произошло подтопление нескольких улиц.

"В целях координации работ по откачке дождевой воды создан оперативный штаб, в который вошли специалисты акимата, коммунальных служб и ДЧС. Аким города Габит Сыздыкбеков проинспектировал ход проводимых работ и дал ряд конкретных поручений", – сообщили в пресс-службе акимата Шымкента.

В целях ликвидации последствий власти задействовали 20 единиц техники и 10 мотопомп, а также более 100 сотрудников МЧС и акимата. Отмечается, что ситуация находится на постоянном контроле градоначальника.

К слову, как сообщали ранее синоптики, дожди будут лить в Шымкенте до субботы. В воскресенье, 31 марта, в городе ожидается облачная погода.

Добавим, что погода резко испортилась сегодня в Алматы, уже ближе к вечеру – набежали тучи, усилился ветер и город накрыла пыльная буря.

В связи с погодными условиями в южной столице были приведены в готовность службы гражданской защиты, подрядные организации. По данным ДЧС, 29 марта в горах Алматы ожидаются сильные осадки, дождь. Ветер западный, при грозе порывы ветра могут достичь 23-28 м/с.

Также из-за резкого ухудшения погоды в городе вечером наблюдались 10-балльные пробки, а в аэропорту Алматы предупредили о задержке рейсов.

Как в южной столице на данный момент борются с последствиями непогоды, показали в акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2075022-ulitsy-shymkenta-zatopilo-posle-silnogo-dozhdya-foto/

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