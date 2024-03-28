Непогода в Алматы: город парализовали 10-балльные пробки

В Алматы наблюдаются 10-балльные пробки - вечером в городе резко испортилась погода: усилился ветер, началась гроза и полил сильный дождь, передает NUR.KZ.

По информации "2 ГИС", в Алматы сейчас пробки до 10 баллов. Заторы образовались как в центре города, так и на его окраинах.

"Алматы, что ты творишь", "Все дождя испугались?", "Все красное", - делятся водители в комментариях.

Напомним, что сегодня вечером южную столицу накрыла пыльная буря. Алматинцы в соцсетях делились кадрами приходящего. В городе усилился ветер, началась гроза и полил дождь.

Некоторые жители южной столицы сообщили об отключении электроэнергии.

Также отметим, что в регионе объявлено штормовое предупреждение - синоптики сообщили о резком усилении ветра.