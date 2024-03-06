"Боятся на высоких этажах жить": как второе за год землетрясение сказалось на рынке жилья в Алматы

Второе с начала года землетрясение сказалось на ситуации на рынке недвижимости в Алматы – люди начали больше интересоваться, в том числе, частными домами, передает сайт телеканала КТК.

Второе землетрясение в Алматы с начала года не могло не сказаться на рынке недвижимости. Кто-то начал присматриваться к частным домам или квартирам на первом этаже в советских постройках, а кто-то и вовсе захотел переехать в другой город.

Как рассказали алматинские риелторы, на рынке жилья наблюдается интересная ситуация. Во-первых, люди стали смотреть квартиры до третьего-пятого этажа в шестиэтажных домах, вырос спрос на малоэтажные ЖК. Кроме того, граждане начали изучать стоимость частных домов.

При этом в новостройках комфорт-класса, как сообщается, квартиры подешевели в среднем на 10%. Такая же ситуация с арендой.

"Те люди, которые сдавали по 450-500 тысяч однокомнатные в высокоэтажных домах, то у них цены изменились: от 350 до 400 тысяч тенге в месяц. Потому что спроса нет, многие люди боятся на высоких этажах жить. Соответственно появился большой отток людей из нашего города. Даже вот мы зачастую общаемся с нашими коллегами из Астаны и замечаем, что у них увеличились запросы по покупке, по аренде жилья", – говорит агент по недвижимости Куаныш Шарипов.

Другой риелтор отметила рост обращений со стороны алматинцев – некоторые готовы приобрести жилье прямо сейчас.

Однако есть и те, кто существенных изменений не заметил – желающих приобрести недвижимость в Астане тоже больше не стало. К слову, специалисты отмечают, что ажиотаж наблюдался после январского землетрясения, однако вскоре он стих.

Источник: КТК

Землетрясение в Алматы

4 марта в Алматы произошло сильное землетрясение. По данным МЧС, в пункты сбора населения накануне, после землетрясения, обратились 1329 человек. В течение дня жители Алматы делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи.

Городским акиматом изначально сообщалось, что существенных повреждений зданий в Алматы не было. Но позже в ряде школ все же были найдены трещины на стенах после землетрясения, трещины пошли и в здании одного из вузов Алматы. В акимате имеющиеся последствия признали и прокомментировали.

Сообщалось, что в результате землетрясения в Алматы пострадал только один человек – 18-летний парень. У него выявлен закрытый переломом обеих лодыжек.

Между тем, по данным казахстанских сейсмологов, в ближайшие дни с вероятностью 70% сильные землетрясения опасность не представляют.

Вчера министр по ЧС Чингис Аринов на заседании кабмина отчитался по ситуации с землетрясением в Алматы, отметив, что сейчас сейсмическая ситуация по всей стране стабильна. Он также заявил, что большая часть алматинцев в этот раз меньше поддалась панике.

О произошедшем землетрясении и его последствиях отчитался на заседании и аким Алматы Ерболат Досаев. До конца мая, по словам Досаева, в Алматы внедрят систему мгновенного оповещения за 475 млн тенге.

Сегодня ранним утром в городе снова почувствовали толчки.