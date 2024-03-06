Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Боятся на высоких этажах жить": как второе за год землетрясение сказалось на рынке жилья в Алматы

Опубликовано:

Многоэтажный жилой дом
Многоэтажка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Второе с начала года землетрясение сказалось на ситуации на рынке недвижимости в Алматы – люди начали больше интересоваться, в том числе, частными домами, передает сайт телеканала КТК.

Второе землетрясение в Алматы с начала года не могло не сказаться на рынке недвижимости. Кто-то начал присматриваться к частным домам или квартирам на первом этаже в советских постройках, а кто-то и вовсе захотел переехать в другой город.

Как рассказали алматинские риелторы, на рынке жилья наблюдается интересная ситуация. Во-первых, люди стали смотреть квартиры до третьего-пятого этажа в шестиэтажных домах, вырос спрос на малоэтажные ЖК. Кроме того, граждане начали изучать стоимость частных домов.

При этом в новостройках комфорт-класса, как сообщается, квартиры подешевели в среднем на 10%. Такая же ситуация с арендой.

"Те люди, которые сдавали по 450-500 тысяч однокомнатные в высокоэтажных домах, то у них цены изменились: от 350 до 400 тысяч тенге в месяц. Потому что спроса нет, многие люди боятся на высоких этажах жить. Соответственно появился большой отток людей из нашего города. Даже вот мы зачастую общаемся с нашими коллегами из Астаны и замечаем, что у них увеличились запросы по покупке, по аренде жилья", – говорит агент по недвижимости Куаныш Шарипов.

Другой риелтор отметила рост обращений со стороны алматинцев – некоторые готовы приобрести жилье прямо сейчас.

Однако есть и те, кто существенных изменений не заметил – желающих приобрести недвижимость в Астане тоже больше не стало. К слову, специалисты отмечают, что ажиотаж наблюдался после январского землетрясения, однако вскоре он стих.

Источник: КТК

Землетрясение в Алматы

4 марта в Алматы произошло сильное землетрясение. По данным МЧС, в пункты сбора населения накануне, после землетрясения, обратились 1329 человек. В течение дня жители Алматы делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи.

Городским акиматом изначально сообщалось, что существенных повреждений зданий в Алматы не было. Но позже в ряде школ все же были найдены трещины на стенах после землетрясения, трещины пошли и в здании одного из вузов Алматы. В акимате имеющиеся последствия признали и прокомментировали.

Сообщалось, что в результате землетрясения в Алматы пострадал только один человек – 18-летний парень. У него выявлен закрытый переломом обеих лодыжек.

Между тем, по данным казахстанских сейсмологов, в ближайшие дни с вероятностью 70% сильные землетрясения опасность не представляют.

Вчера министр по ЧС Чингис Аринов на заседании кабмина отчитался по ситуации с землетрясением в Алматы, отметив, что сейчас сейсмическая ситуация по всей стране стабильна. Он также заявил, что большая часть алматинцев в этот раз меньше поддалась панике.

О произошедшем землетрясении и его последствиях отчитался на заседании и аким Алматы Ерболат Досаев. До конца мая, по словам Досаева, в Алматы внедрят систему мгновенного оповещения за 475 млн тенге.

Сегодня ранним утром в городе снова почувствовали толчки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064939-boyatsya-na-vysokih-etazhah-zhit-kak-vtoroe-za-god-zemletryasenie-skazalos-na-rynke-zhilya-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.