Землетрясение в Алматы: в городе возникли пробки

Сегодня, 4 марта 2024 года, в Алматы произошло мощное землетрясение - после него в городе образовались пробки, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации 2 ГИС, на 11:47 в Алматы возникли пробки до 5 баллов.

Пробки. Скриншот: 2GIS.kz

В 11:57 уровень повысился до 7 баллов.

Пробки. Скриншот: 2GIS.kz

Позже - до 8 баллов.

Пробки 8 баллов. Скриншот: 2GIS.kz

К 12:20 уровень повысился до 9 баллов.

Пробки. Скриншот: 2GIS.kz

Напомним, 4 марта в 11:22 произошло землетрясение в Алматы. Эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. В Алматы толчки ощущались с силой 5 баллов.

Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев прокомментировал землетрясение в Алматы и рассказал, что делать жителям города. Он призвал не поддаваться панике.

Сразу после того, как алматинцы ощутили подземные толчки, в городе зазвучали сирены. Об этом сообщают жители южной столицы.

Кроме того, землетрясение почувствовали и в двух регионах Казахстана - Алматинской области и области Жетісу.