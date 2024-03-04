Все службы привели в готовность после случившегося землетрясения в Алматы

В Алматы все службы привели в готовность после случившегося в городе землетрясения. Аким Алматы Ерболат Досаев дал поручения, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким города поручил оперативному штабу по ликвидации ЧС провести мониторинг состояния зданий и сооружений, объектов жизнеобеспечения, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, на предмет наличия разрушений вследствие возникновения землетрясения, вести учет сбора и размещения населения на пунктах приема пострадавшего населения, осуществлять сбор и подготовку отчетной информации в Республиканский оперштаб, правительство РК и главе государства;

Национальному научному центру сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК: вести постоянный мониторинг и прогнозирование сейсмической обстановки, докладывать обстановку в оперштаб.

Противопожарная служба должна немедленно реагировать на пожары, возникшие вследствие землетрясения, обеспечивать противопожарную защиту города.

Медицинской службе нужно обеспечить развертывание всех пунктов приема санитарных потерь, оказывать пострадавшему населению медицинскую помощь, обеспечивать медицинскую защиту города.

Службе охраны общественного порядка необходимо обеспечить охрану общественного порядка, беспрепятственный проезд пожарной и спасательной техники к местам ЧС, блокировать районы ЧС, регулировать движение на дорогах, содействовать в эвакуационных мероприятиях.

Службе связи - организовать связь для управления подчиненными силами и средствами, предоставить дополнительные каналы связи сотовым операторам, при необходимости провести ремонтные работы на сетях связи города.

Службе информации - обеспечить широкомасштабное информирование населения о произошедшей ситуации с рекомендациями о действиях при ЧС.

Службам энергетики, тепла, водоснабжения и газоснабжения нужно при необходимости отключить подачу коммунального хозяйства в городе во избежание вторичных факторов опасности, проводить ремонтно-восстановительные работы, содействовать противопожарной службе в ликвидации пожаров.

Гидрометеорологической службе поручено осуществлять мониторинг состояния.

Напомним, в Алматы произошло сильное землетрясение ощутимостью в пять баллов.

В ДЧС рассказали, как действовать при землетрясении.

Также сообщалось, что Досаев собрал оперативный штаб, где обсуждаются дальнейшие действия при землетрясении.

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