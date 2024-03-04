Существенных повреждений зданий в Алматы нет, заявили в акимате

Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров рассказал, есть ли повреждения зданий после произошедшего в мегаполисе землетрясения, передает NUR.KZ.

"По состоянию на 12.50 4 марта в Алматы существенных повреждений зданий не зафиксировано, развернуты 384 пункта приема жителей, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме , по поступающим обращениям о видимых повреждениях жилых домов и общественных зданий будет организовано комиссионное обследование с дальнейшим определением мер реагирования", - сообщил замакима Алматы Алишер Абдыкадыров.

В понедельник, 4 марта в 11:21 жители Алматы почувствовали сильное землетрясение, в городе зазвучали сирены.

Как сообщили в ДЧС Алматы, эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Ощутимость в южной столице Казахстана составила 5 баллов.

После землетрясения в городе образовались пробки. Метро также перестало работать. В акимате объявили о работе оперативного штаба.

Алматинцам рассказали, как найти ближайший пункт приема. Позже горожан призвали находиться в пунктах приема населения до 16:00. Занятия в школах, колледжах и вузах были отменены.

Все службы были приведены в готовность после землетрясения. Начальник ДЧС Алматы сообщил, что в Алматы могут повториться подземные толчки, сохраняется угроза афтершоков.

В 12:54 в 255 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая на глубине в 10 километров произошел повторный толчок, который ощутили жители города.