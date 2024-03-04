Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Существенных повреждений зданий в Алматы нет, заявили в акимате

Опубликовано:

Стена дома разрушается
Поврежденная стена. Иллюстративное фото: Nenov / Getty Images

Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров рассказал, есть ли повреждения зданий после произошедшего в мегаполисе землетрясения, передает NUR.KZ.

"По состоянию на 12.50 4 марта в Алматы существенных повреждений зданий не зафиксировано, развернуты 384 пункта приема жителей, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме , по поступающим обращениям о видимых повреждениях жилых домов и общественных зданий будет организовано комиссионное обследование с дальнейшим определением мер реагирования", - сообщил замакима Алматы Алишер Абдыкадыров.

В понедельник, 4 марта в 11:21 жители Алматы почувствовали сильное землетрясение, в городе зазвучали сирены.

Как сообщили в ДЧС Алматы, эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Ощутимость в южной столице Казахстана составила 5 баллов.

После землетрясения в городе образовались пробки. Метро также перестало работать. В акимате объявили о работе оперативного штаба.

Алматинцам рассказали, как найти ближайший пункт приема. Позже горожан призвали находиться в пунктах приема населения до 16:00. Занятия в школах, колледжах и вузах были отменены.

Все службы были приведены в готовность после землетрясения. Начальник ДЧС Алматы сообщил, что в Алматы могут повториться подземные толчки, сохраняется угроза афтершоков.

В 12:54 в 255 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая на глубине в 10 километров произошел повторный толчок, который ощутили жители города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064350-suschestvennyh-povrezhdeniy-zdaniy-v-almaty-net-zayavili-v-akimate/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.