"Угроза повторных афтершоков": начальник ДЧС вновь обратился к алматинцам (видео)

Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев сообщил о том, что в Алматы могут повториться подземные толчки, сохраняется угроза афтершоков, передает корреспондент NUR.KZ.

"На данный момент сохраняется угроза повторных афтершоков, данные о прошедшем землетрясении обрабатывается. Просим сохранять спокойствие и собладть меры безопасности. Находиться в пунктах приема населения", - сообщил Атыгаев.

Напомним, в Алматы произошло сильное землетрясение ощутимостью в пять баллов.

В ДЧС рассказали, как действовать при землетрясении.

Также сообщалось, что Досаев собрал оперативный штаб, где обсуждаются дальнейшие действия при землетрясении.

Также мы рассказывали, как работает аэропорт после толчков.