"Угроза повторных афтершоков": начальник ДЧС вновь обратился к алматинцам (видео)
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Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев сообщил о том, что в Алматы могут повториться подземные толчки, сохраняется угроза афтершоков, передает корреспондент NUR.KZ.
"На данный момент сохраняется угроза повторных афтершоков, данные о прошедшем землетрясении обрабатывается. Просим сохранять спокойствие и собладть меры безопасности. Находиться в пунктах приема населения", - сообщил Атыгаев.
Напомним, в Алматы произошло сильное землетрясение ощутимостью в пять баллов.
В ДЧС рассказали, как действовать при землетрясении.
Также сообщалось, что Досаев собрал оперативный штаб, где обсуждаются дальнейшие действия при землетрясении.
Также мы рассказывали, как работает аэропорт после толчков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064330-ugroza-povtornyh-aftershokov-nachalnik-dchs-vnov-obratilsya-k-almatintsam/