"Могут наблюдаться расхождения": аэропорт Астаны обратился к пассажирам
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Международный аэропорт Астаны обратился к пассажирам в связи с тем, что испытывает некоторые технические проблемы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
"Из-за некоторых технических проблем точность статуса рейса, отображаемого в системе отображения информации о рейсах (FIDS) в аэропорту Астаны и на нашем официальном веб-сайте, может быть временно снижена.
Хотя запланированное время вылета и прибытия остается неизменным, в статусе рейса в режиме реального времени могут наблюдаться некоторые расхождения", - сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.
Пассажирам, в свою очередь, рекомендуется обращаться к представителям авиакомпаний за актуальной информацией о своих рейсах.
В пресс-службе аэропорта также заверили пассажиров, что причин для беспокойства нет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064011-mogut-nablyudatsya-rashozhdeniya-aeroport-astany-obratilsya-k-passazhiram/