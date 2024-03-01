"Могут наблюдаться расхождения": аэропорт Астаны обратился к пассажирам

Международный аэропорт Астаны обратился к пассажирам в связи с тем, что испытывает некоторые технические проблемы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Из-за некоторых технических проблем точность статуса рейса, отображаемого в системе отображения информации о рейсах (FIDS) в аэропорту Астаны и на нашем официальном веб-сайте, может быть временно снижена.

Хотя запланированное время вылета и прибытия остается неизменным, в статусе рейса в режиме реального времени могут наблюдаться некоторые расхождения", - сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.

Пассажирам, в свою очередь, рекомендуется обращаться к представителям авиакомпаний за актуальной информацией о своих рейсах.

В пресс-службе аэропорта также заверили пассажиров, что причин для беспокойства нет.